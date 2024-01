Probabili formazioni Udinese-Milan, ventunesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Udinese-Milan, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Il fischio d’inizio è in programma alle 20:45 di sabato 20 gennaio nella cornice del Bluenergy Stadium; diretta su Sky Sport e Dazn. I padroni di casa vanno a caccia di preziosi punti in ottica salvezza e, dopo la grande prestazione dell’andata, vogliono ripetere l’impresa. I rossoneri, invece, hanno bisogno di riscattarsi e di conquistare tre punti in chiave Champions League. Nel corso della settimana ecco il focus e gli aggiornamenti sulle possibili scelte di formazione dei due allenatori Gabriele Cioffi e Stefano Pioli.

UDINESE – Nel 3-5-1-1 Pereyra agirà alle spalle di Lucca. Ebosele e Kamara sulle due fasce. Ferreira, Perez e Kristensen pronti nel terzetto di difesa. Lovric a centrocampo.

MILAN – Pulisic, Loftus-Cheek, Leao a supporto di Giroud. Da valutare Florenzi, ma Jimenez è pronto con Theo Hernandez al centro della difesa. Reijnders e Adli a centrocampo.

Le probabili formazioni di Udinese-Milan

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Payero, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra; Lucca

Ballottaggi: Kristensen 55% – Kabasele 45%

Indisponibili: Bijol, Ebosse, Deulofeu, Vivaldo

Squalificati: –

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Jimenez; Reijnders, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud

Ballottaggi: Musah 55% – Adli 45%; Jimenez 55% – Gabbia 45% (con Theo Hernandez terzino)

Indisponibili: Thiaw, Tomori, Kalulu, Pobega, Florenzi (in dubbio)

Squalificati: –