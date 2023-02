Probabili formazioni Roma-Verona: ventitreesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Roma-Hellas Verona, match della ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 20:45 di domenica 19 febbraio nella cornice dell’Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Dopo l’impegno europeo col Salisburgo, Josè Mourinho cerca tre punti preziosi in chiave Champions. La corsa della Roma prosegue in una situazione di classifica che vede un maxi affollamento nelle posizioni che contano. E si incrocia ora con la voglia di punti salvezza degli scaligeri di Zaffaroni. Ecco le possibili scelte dei due allenatori.

ROMA – Karsdorp potrebbe partire titolare. L’olandese è recuperato e scalpita, con Mourinho è tutto risolto. Pellegrini potrebbe essere arretrato in regia, con El Shaarawy in attacco con Dybala.

VERONA – Ngonge e Gaich pronti in attacco. Depaoli e Doig pronti sulle fasce. Duda, Tameze e Lazovic nei tre di centrocampo. Più Coppola di Ceccherini in difesa.

Le probabili formazioni di Roma-Verona

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Zalewski; El Shaarawy, Dybala; Abraham

Ballottaggi: –

Indisponibili: Darboe

Squalificati: –

Verona (3-5-2): Montipò; Coppola, Hien, Magnani; Depaoli, Duda, Tameze, Lazovic, Doig; Gaich, Ngonge.

Ballottaggi: Coppola 60% – Ceccherini 40%

Indisponibili: Miguel Veloso, Djuric, Faraoni, Henry, Hrustic.

Squalificati: –