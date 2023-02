Probabili formazioni Fiorentina-Empoli, ventitreesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Fiorentina-Empoli, match dell’Artemio Franchi valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La compagine viola, dopo la sconfitta subita contro la Juventus, ha assolutamente bisogno di rialzarsi per evitare di sprofondare ulteriormente in classifica. In questo derby toscano gli azzurri partono con i favori del pronostico visto il buon momento che stanno vivendo, dunque cercheranno di dare seguito ai risultati positivi. Una sfida che si preannuncia ricca di emozioni e spettacolo. La partita andrà in scena alle ore 15:00 di domenica 19 febbraio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Vincenzo Italiano e Paolo Zanetti.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Empoli

FIORENTINA – Probabile turnover dopo la Conference League: in attacco Jovic e Cabral si giocano una maglia dal 1′, mentre Ikoné insidia Nico Gonzalez.

EMPOLI – Akpa Akpro è favorito su Haas per affiancare Marin e Bandinelli a centrocampo. Davanti Baldanzi a supporto di Caputo e Cambiaghi.

Fiorentina (4-1-4-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat; Nico Gonzalez, Bonaventura, Barak, Kouamé; Jovic.

Ballottaggi: Bonvantura 55% – Castrovilli 45%, Nico Gonzalez 60% – Ikoné 40%, Jovic 60% – Cabral 40%.

Indisponibili: Sottil.

Squalificati: –

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.

Ballottaggi: Akpa Akpro 60% – Haas 40%, Cambiaghi 55% – Satriano 45%

Indisponibili: Destro, Grassi.

Squalificati: Parisi.