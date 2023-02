Probabili formazioni Torino-Cremonese: ventitreesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Torino-Cremonese, match della ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 20:45 di lunedì 20 febbraio nella cornice di un Olimpico che proverà a spingere i granata verso una vittoria che sa di Europa. La squadra di Ballardini invece cerca punti salvezza e la prima vittoria in stagione. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky e Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Oltre alla moviola, naturalmente. Nel corso della settimana troverete tutte le informazioni sulle possibili mosse di formazione di Ivan Juric e Davide Ballardini.

TORINO – Miranchuk e Vlasic alle spalle di Sanabria, favorito su Seck. Vieira cerca posto a centrocampo. Da valutare in difesa Buongiorno, uscito malconcio col Milan.

CREMONESE – Da valutare la situazione attacco: Dessers e Okereke hanno saltato il Napoli. Ballardini spera di recuperarli. In caso alternativo, Felix e Ciofani sono pronti. Benassi dal 1′. Sernicola e Valeri intoccabili sulle fasce.

Le probabili formazioni di Torino-Cremonese

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Vieira, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

Ballottaggi: Aina 55% – Singo 45%

Indisponibili: Zima, Ricci, Pellegri, Lazaro, Ilic, Radonjic.

Squalificati: –

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Ghiglione; Sernicola, Benassi, Meité, Valeri; Pickel; Felix, Ciofani.

Ballottaggi: Benassi 60% – Castagnetti 40%

Indisponibili: Quagliata, Okereke, Dessers, Lochoshvili, Buonaiuto

Squalificati: Vazquez