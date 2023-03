Probabili formazioni Roma-Sampdoria, ventottesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Roma-Sampdoria, match dello Stadio Olimpico valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La formazione giallorossa, dopo il derby perso prima della sosta, ha bisogno di tornare subito al successo per non perdere terreno dal quarto posto attualmente occupato dal Milan. La compagine blucerchiata, dal suo canto, è reduce dalla vittoria contro l’Hellas Verona e spera di dare seguito ai risultati per ricucire il gap con la zona salvezza. La partita andrà in scena alle ore 18:00 di domenica 2 aprile e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn; ecco le possibili scelte dei due allenatori Josè Mourinho e Dejan Stankovic.

Le probabili formazioni di Roma-Sampdoria

ROMA – Mourinho potrebbe scegliere Belotti in coppia con Dybala a scapito di Abraham, mentre a centrocampo probabile coppia formata da Wijnaldum e Matic. Emergenza in difesa con le squalifiche di Mancini, Ibanez e Kumbulla.

SAMPDORIA – Senza Audero, spazio a Turk tra i pali. In attacco confermato Gabbiadini con Djuricic a supporto, mentre Zanoli è favorito su Rincon.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Celik, Smalling, Llorente; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Dybala, Belotti.

Ballottaggi: Belotti 60% – Abraham 40%.

Indisponibili: Karsdorp.

Squalificati: Mancini, Ibanez, Cristante, Kumbulla.

Sampdoria (3-5-1-1): Turk; Gunter, Murillo, Amione; Zanoli; Leris, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini.

Ballottaggi: Zanoli 60% – Rincon 40%.

Indisponibili: Audero, Conti, Pussetto, Lammers.

Squalificati: Nuytinck.