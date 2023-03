Probabili formazioni Napoli-Milan, ventottesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Napoli-Milan, match del Diego Armando Maradona valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La capolista indiscussa del torneo, dopo la vittoria prima della sosta contro il Torino, vuole avvicinarsi ulteriormente alla conquista dello scudetto portando a casa altri tre punti molto pesanti. La formazione rossonera, dal suo canto, è reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro ed ha assolutamente bisogno di tornare al successo per difendere il quarto posto in classifica. La partita andrà in scena alle ore 20:45 di domenica 2 aprile e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn; ecco le possibili scelte dei due allenatori Luciano Spalletti e Stefano Pioli.

Le probabili formazioni di Napoli-Milan

NAPOLI – Spalletti pronto a confermare il tridente composto da Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia, mentre in difesa c’è un ballottaggio tra Olivera e Mario Rui.

MILAN – In attacco Giroud al fianco di Leao con uno tra Brahim Diaz e De Ketelaere a supporto. A centrocampo Bennacer torna ad affiancare Tonali.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo; Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Ballottaggi: Olivera 55% – Mario Rui 45%, Lozano 60% – Politano 40%.

Indisponibili: Demme, Bereszynski, Raspadori.

Squalificati:

Milan (3-4-1-2): Maignan, Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Hernandez; Brahim Diaz, Giroud, Leao.

Ballottaggi: Saelemaekers 60% – Calabria 40%, Diaz 60% – Leao 40%.

Indisponibili: Messias.

Squalificati: