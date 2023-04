Highlights e gol Chelsea-Aston Villa 0-2, Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 10

Colpo dell‘Aston Villa che vince 2-0 in casa del Chelsea nel match valido per la 29ª giornata di Premier League 2022/2023. I ragazzi di Potter giocano meglio ma non sfruttano le tante occasioni create subendo gol nelle uniche due chance concesse agli ospiti, che capitalizzano al massimo con Watkins al 18′ e McGinn al 56′. Aston Villa che allunga in classifica sul Chelsea, fermo a 38 punti, salendo a 41 punti in classifica.