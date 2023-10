Formazioni ufficiali Bari-Modena, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Bari-Modena, sfida valida per la decima giornata di Serie B 2023/2024. Una sola vittoria in stagione per i pugliesi, ancorati a metà classifica e freschi di cambio in panchina con Marino che ha sostituito Mignani. Non se la passa troppo bene neppure il Modena, reduce da due sconfitte consecutive e determinato a ripartire al più presto per non perdere terreno dalla zona playoff. Il fischio d’inizio è fissato alle 14:00 di sabato 21 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BARI-MODENA

Bari (4-3-3): Brenno, Dorval, Di Cesare (c), Vicari, Ricci, Koutsoupias, Maiello, Acampora, Aramu, Diaw, Sibilli

Modena (4-3-1-2): Gagno, Ponsi, Palumbo, Magnino, Bonfanti, Tremolada, Gerli (c), Zaro, Cotali, Cauz, Abiuso