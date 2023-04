Probabili formazioni Roma-Milan: trentaduesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Roma-Milan, match della trentaduesima giornata di Serie A 2022/2023. La partita è in programma alle 18:00 di sabato 29 aprile nella cornice dello stadio Olimpico. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Nel corso della settimana, poi, spazio agli aggiornamenti sulle possibili scelte dei due allenatori. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto. La lotta Champions entra nel vivo e le due squadre cercano tre punti cruciali in ottica quarto posto.

ROMA – Senza Smalling e Wijnaldum, spazio a Mancini, Ibanez e Kumbulla, Zalewski e Spinazzola sulle fasce. Cristante e Matic a centrocampo. Pellegrini pronto ad agire alle spalle di Dybala, però in dubbio, e Abraham.

MILAN – Giroud torna in attacco. Diaz, Bennacer e Leao alle sue spalle. Tonali e Krunic a centrocampo. Calabria torna dalla squalifica. Con lui Thiaw, Tomori e Theo Hernandez.

Le probabili formazioni di Roma-Milan

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Dybala, Abraham.

Ballottaggi: Abraham 60% – 40% Belotti.

Indisponibili: Karsdorp, Darboe, Wijnaldum, Smalling, Llorente, Dybala (in dubbio)

Squalificati: –

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud

Ballottaggi: –

Indisponibili: Ibrahimovic.

Squalificati: –