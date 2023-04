Probabili formazioni Bologna-Juventus, trentaduesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Bologna-Juventus, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La formazione rossoblù, dopo la sconfitta incassata con il Verona, vuole rialzare la testa per provare a continuare a coltivare il sogno Europa. I bianconeri, dal loro canto, sono reduci dalla sconfitta contro il Napoli ed hanno bisogno di ritrovare i tre punti in chiave lotta Champions League. La partita andrà in scena alle ore 20:45 di domenica 30 aprile e sarà trasmessa in diretta su Dazn; ecco le possibili scelte dei due allenatori Thiago Motta e Massimiliano Allegri.

Le probabili formazioni di Bologna-Juventus

BOLOGNA – I rossoblù sono ancora alle prese con l’infortunio di Arnautovic e dovrebbero affidarsi a Zirkzee con Aebischer, Ferguson e Barrow a supporto.

JUVENTUS – Ballottaggio tra Di Maria e Chiesa per affiancare Vlahovic, mentre a centrocampo spazio a Fagioli, Locatelli e Rabiot.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì; Kyriakopoulos; Dominguez, Schouten; Aebischer, Ferguson, Barrow; Zirkzee.

Ballottaggi: Aebischer 60% – Orsolini 40%, Zirkzee 55% – Sansone 45%.

Indisponibili: Soriano, Arnautovic, Bagnolini.

Squalificati: –

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

Ballottaggi: Di Maria 60% – Chiesa 40%, Cuadrado 60% – De Sciglio 40%.

Indisponibili: Kean.

Squalificati:-