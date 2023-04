Gp Azerbaijan, Norris: “Buon risultato ma potevamo fare di più”

Lando Norris ha centrato con la sua Mclaren la settima posizione nelle qualifiche del Gp di Azerbaijan 2023. Il pilota inglese ha concluso a poco più di un secondo da Leclerc molto vicino alla quarta posizione di Sainz, a 8 decimi dal poleman. Un acuto che riporta la scuderia inglese nelle prime posizioni dopo le prime tre gare nelle retrovie. Norris lo ha commentato così: “È un buon risultato. Gli aggiornamenti hanno funzionato, la macchina funziona bene su questo circuito, mi sento come se avessi fatto un buon lavoro con la mia guida ma avremmo dovuto essere più incisivi. Avremmo potuto essere in quarta posizione, per questo mi sento un po’ deluso. Noi come squadra non abbiamo preso le decisioni giuste in termini di cosa fare, ma a parte questo le cose restano comunque positive“.