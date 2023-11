Probabili formazioni Roma-Lecce: undicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Roma-Lecce, match dell’undicesima giornata di Serie A 2023/2024. La sfida è in programma alle 18:00 di domenica 4 novembre nella cornice dello stadio Olimpico. La squadra di Mourinho, dopo la brutta prestazione di San Siro contro l’Inter, vuole tornare alla vittoria. Di fronte i giallorossi di D’Aversa che cercano punti per impreziosire ulteriormente la classifica. Potrete seguire la partita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e gli approfondimenti: pagelle, parole dei protagonisti e moviola. E in avvicinamento alla partita, vi offriremo gli aggiornamenti sulle possibili scelte di Mourinho e D’Aversa.

ROMA – Paredes è squalificato e Cristante torna in regia. Aouar e Bove pronti ai suoi lati con Celik ed El Shaarawy favoriti sulle fasce. Belotti e Lukaku in attacco. Possibile spezzone per Dybala e Renato Sanches, che in settimana sono tornati a lavorare in gruppo. In dubbio Spinazzola e Karsdorp.

LECCE – Strefezza e Almqvist pronti a supportare Krstovic nel tridente. Ramadani in regia. Dubbio tra Rafia e Oudin con il primo che parte favorito.

Le probabili formazioni di Roma-Lecce

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Bove, Cristante, Aouar, El Shaarawy; Belotti, Lukaku

Ballottaggi: El Shaarawy 55% – Belotti 45%; Celik 55% – Karsdorp 45%

Indisponibili: Pellegrini, Dybala (in dubbio), Renato Sanches (in dubbio); Karsdorp (in dubbio), Spinazzola (in dubbio)

Squalificati: Paredes

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Krstovic, Strefezza

Ballottaggi: Strefezza 55% – Banda 45%; Rafia 60% – Oudin 40%

Indisponibili: Dermaku, Blin

Squalificati: –