Frosinone-Empoli, Di Francesco: “Dobbiamo toglierci Cagliari dalla testa. Felicissimo di Kaio Jorge”

“Tutto quello che affronteremo da qui al termine della stagione dopo l’esperienza di Cagliari dovrà portarci ad avere grande attenzione. Quello in Sardegna è un episodio che dobbiamo toglierci dalla testa. Abbiamo tutti insieme rovinato ciò che avevamo fatto di buono. Ma anche questo fa parte di un percorso. La reazione avuta però da un punto di vista del lavoro e psicologico è stata ottima”. Eusebio Di Francesco parla in conferenza stampa in vista della sfida tra il suo Frosinone ed Empoli e cerca una reazione da parte della squadra dopo l’incredibile rimonta subita domenica scorsa.

Il punto sugli infortuni: “Mazzitelli aveva qualche fastidio, mi auguro di recuperare Caso. Stiamo cercando di portare tutti al meglio e abbiamo ancora un allenamento importante per capire. E’ fondamentale recuperare le energie. Lirola aveva fatto bene già a Cagliari e di Kaio Jorge sono felicissimo. Lo stiamo gestendo perché ha iniziato un percorso ed ha trenta 30 minuti nelle gambe. Ha però grandissime qualità e non lo scopriamo noi”.

Sulla formazione avversaria: “Conosco bene Andreazzoli, so come ragiona e che identità riesce a trasmettere alle sue formazioni imponendo una spiccata propensione offensiva. L’Empoli ha grande palleggio, magari non grande fisicità come altre squadre che abbiamo affrontato. E’ pericolosa nonostante abbia segnato poco finora. Vanno presi con le molle anche perché noi siamo reduci da una sfida di coppa che ci ha fatto spendere tante energie fisiche e mentali”.