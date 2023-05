Probabili formazioni Roma-Inter: trentaquattresima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Roma-Inter, match della trentaquattresima giornata di Serie A 2022/2023. La partita è in programma alle 18:00 di sabato 6 maggio nella cornice di un Olimpico sold out. Prima delle semifinali europee, le due squadre sono chiamate allo scatto per uno dei primi quattro posti. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Prima spazio alla marcia d’avvicinamento a questo big match: ecco le possibili scelte di Josè Mourinho e Simone Inzaghi.

ROMA – Dybala verso il ritorno in campo dal 1′. Pellegrini e Abraham confermati. Zalewski e Spinazzola sulle fasce, mentre in difesa Mourinho potrebbe essere costretto a risopolverare Cristante vista la squalifica di Celik.

INTER – Romelu Lukaku favorito su Edin Dzeko al fianco di Lautaro Martinez. Chance dal 1′ per Gosens e Mkhitaryan. Acerbi in difesa. D’Ambrosio, Acerbi e Bastoni il possibile terzetto arretrato.

Le probabili formazioni di Roma-Inter

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibañez; Zalewski, Bove, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham

Ballottaggi:

Indisponibili: Karsdorp, Smalling, Llorente, Kumbulla, Belotti, El Shaaraw (in dubbio)

Squalificati: Celik.

Inter (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro Martinez, Lukaku

Ballottaggi: D’Ambrosio 55% – Darmian 45%

Indisponibili: Skriniar.

Squalificati: –