Probabili formazioni Atalanta-Juventus, trentaquattresima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Al Gewiss Stadium gli orobici cercano una vittoria importante per la zona Champions, così come i bianconeri che vengono dal loro peggior mese dell’anno, quantomeno in campionato. Andiamo allora a scoprire le possibili scelte dei due tecnici, Gasperini ed Allegri, appuntamento fissato per mercoledì 3 maggio.

QUI ATALANTA – Da capire se potrà rientrare Lookman, difficile e dunque ecco ancora Ederson e Pasalic sulla trequarti e unica punta Zapata favorito su Hojlund. Out Palomino per infortunio.

JUVENTUS – Pronti Di Maria e Vlahovic, con Chiesa e Milik dalla panchina. Cuadrado e Kostic sulle fasce. Da valutare le condizioni di Moise Kean. Non ci saranno sicuramente lo squalificato Paredes e l’infortunato De Sciglio.

Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Ederson; Zapata.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Ruggeri, Hateboer, Lookman, Palomino.

Squalificati: –

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Miretti, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Kean, De Sciglio.

Squalificati: Paredes.