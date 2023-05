Aspi al Giro d’Italia 2023 con “Wonders”, alla scoperta delle meraviglie del Bel Paese

Autostrade per l’Italia è partner e sponsor ufficiale del Giro d’Italia per il dodicesimo anno consecutivo. E lo fa con il progetto Wonders, che consentirà di promuovere le bellezze naturali e culturali del Bel Paese a misura di bicicletta. In occasione del Giro d’Italia, Wonders accompagnerà il viaggiatore alla scoperta dei tanti itinerari caratterizzati da suggestive piste ciclabili immerse nella bellezza delle oasi naturalistiche che fanno da cornice alle tappe della corsa rosa. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti.

“Vivere e scoprire le bellezze delle nostre Regioni – ha dichiarato l’amministratore delegato di Aspi, Roberto Tomasi – attraverso itinerari studiati per promuovere il territorio. È questa la mission del progetto Wonders che punta a valorizzare e a far conoscere il patrimonio culturale del nostro Paese. Il Gruppo diventa abilitatore di ricchezza storica e culturale. Il nostro sistema infrastrutturale connette varie parti d’Italia con oltre 2,6 milioni di veicoli al giorno, dati che fanno capire come il nostro ruolo sia di fondamentale importanza. I 3mila chilometri di rete autostradale sono elemento cardine dell’accessibilità, oltre che uno strumento per chi si mette in viaggio. Con Wonders promuoviamo le bellezze dei territori”.