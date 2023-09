Probabili formazioni Roma-Frosinone: settima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Roma-Frosinone, match della settima giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio in programma domenica 1° ottobre alle 20:45 nella cornice dello stadio Olimpico. Grande attesa per il fischio d’inizio di questo match che vedrà il ritorno di Eusebio Di Francesco nello stadio che lo vide arrivare in semifinale di Champions League. Di quella Roma sono rimasti solo Pellegrini ed El Shaarawy e adesso c’è Josè Mourinho che vuole risalire in classifica. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

ROMA – Out Renato Sanches e Smalling. Mancini, Llorente e Ndicka pronti in difesa. Kristensen e Zalewski favoriti sulle corsie laterali. Dybala e Lukaku pronti invece a formare la coppia d’attacco.

FROSINONE – Soulè, Cheddira e Baez nel tridente. Mazzitelli, Barrenechea e Garritano invece dovrebbero spuntarla a centrocampo. In difesa Oyono, Okoli, Romagnoli e Marchizza. Out Harroui.

Le probabili formazioni di Roma-Frosinone

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku

Ballottaggi: Zalewski 55% – Spinazzola 45%

Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Renato Sanches, Smalling, Llorente

Squalificati: –

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Garritano; Soulè, Cheddira, Baez

Ballottaggi: Baez 55% – Caso 45%; Garritano 55% – Brescianini 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –