Probabili formazioni Atalanta-Juventus, settima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus, match della settima giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 18 di domenica 1 ottobre al Gewiss Stadium: la Dea vuole un’altra vittoria casalinga, i bianconeri sperano di ripetere quanto visto lo scorso anno quando vinsero in modo netto. Chi vincerà? Diretta tv su Dazn in esclusiva Sportface.it vi offrirà aggiornamenti e approfondimenti in tempo reale su questa partita. Di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Gian Piero Gasperini e Massimiliano Allegri.

QUI ATALANTA – Ruggeri e Zappacosta favoriti sugli esterni, Koopmeiners trequartista e davanti ancora attacco leggero De Ketelaere-Lookman.

QUI JUVENTUS – Per Allegri i soliti tre dubbi: McKennie favorito su Weah, Cambiaso e Kostic si giocano una maglia dall’altra parte, Miretti lievemente avanti su Fagioli. Davanti Chiesa-Vlahovic.

Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman

Ballottaggi: –

Indisponibili: El Bilal Tourè, Scamacca

Squalificati: –

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic.

Ballottaggi: Miretti 55% – Fagioli 45%, McKennie 55% – Weah 45%, Cambiaso 55% – Kostic 45%

Indisponibili: De Sciglio, Pogba, Alex Sandro, Kean

Squalificati: –