Probabili formazioni Roma-Fiorentina: diciottesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Roma-Fiorentina, match della diciottesima giornata di Serie A 2022/2023. La partita è in programma alle 20:45 di domenica 15 gennaio nella cornice di un Olimpico interamente sold out. Potrete seguirla in diretta su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti del match. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. Mourinho cerca tre punti per avere continuità dopo aver collezionato 4 punti nelle prime due gare del 2023. Italiano non avrà Cabral ma cerca lo sgambetto per poter rientrare nella corsa europea.

ROMA – Squalificato Ibanez. Dubbio Mourinho: Kumbulla o passaggio alla difesa a quattro? Dovrebbe arrivare la chance per l’albanese. Abraham guida l’attacco, Pellegrini a centrocampo. Ballottaggio tra Zalewski ed El Shaarawy.

FIORENTINA – Nel 4-2-3-1 Bonaventura tra le linee, con Kouame e Ikone sulle fasce. Cabral infortunato, tocca a Jovic. Da valutare Terracciano, che ha saltato l’impegno di Coppa Italia.

Le probabili formazioni di Roma-Fiorentina

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Dybala; Abraham

Ballottaggi: Zalewski 55% – El Shaarawy 45%

Indisponibili: Wijnaldum, Darboe, Pellegrini (In dubbio)

Squalificati: Ibanez

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikone, Bonaventura, Kouame; Jovic

Ballottaggi: Terracciano 55% – Gollini 45%

Indisponibili: Cabral, Sottil, Mandragora, Terracciano (in dubbio)

Squalificati: –