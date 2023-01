Probabili formazioni Atalanta-Salernitana, diciottesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Atalanta-Salernitana, match valido per la diannovesima giornata della Serie A 2022/2023. La formazione di Gasperini e quella di Nicola sono pronte a tornare in campo per un match che regalerà sicuramente spettacolo. Padroni di casa che inseguono ancora la zona Champions League, non troppo lontana, ospiti invece lontane dalla zona retrocessione, e quindi molto pericolosi perché giocheranno a testa e cuore leggero. Di seguito le probabili formazioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA-SALERNITANA

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Demiral; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Zapata, Lookman.

Ballottaggi: Pasalic 55% – Ederson 45%, Zappacosta 55% – Soppy 45%, Zapata 55% – Hojlund 45%.

Indisponibili: –

Squalificati: –

Salernitana (3-5-2): Ochoa; Lovato, Gyomber, Fazio; Candreva, Vilhena, Radovanovic, L. Coulibaly, Bradaric; Bonazzoli, Piatek.

Ballottaggi: Bonazzoli 60% – Dia 40%, Lovato 55% – Bronn 45%.

Indisponibili: Sepe, Mazzocchi, Maggiore.

Squalificati: Daniliuc.