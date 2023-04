Probabili formazioni Roma-Feyenoord: ritorno quarti Europa League 2022/2023

Le probabili formazioni di Roma-Feyenoord, match di ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. Fischio d’inizio alle 21:00 di giovedì 20 aprile nella cornice di un Olimpico interamente sold out, incluso il settore ospiti aperto (visto il divieto per gli olandesi) ai tifosi giallorossi. Stadio quindi tutto esaurito e ambiente infuocato per spingere i giallorossi all’operazione rimonta dopo l’1-0 dell’andata per la squadra di Slot a Rotterdam. La Roma è uscita coi rimpianti dal De Kuip con un rigore sbagliato e una traversa colpita. Ora però sarà tutta un’altra storia, o almeno è quello che Mourinho si augura davanti al suo pubblico. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky, Dazn e in chiaro su TV8. Sportface.it vi terrà compagnia con gli approfondimenti sulle scelte dei due allenatori.

ROMA – Due dubbi, enormi: Dybala ed Abraham. Nessuna lesione per l’argentino, ma l’affaticamento è da valutare. Stesso discorso con la lussazione alla spalla di Abraham. Potrebbero farcela. El Shaarawy e Belotti le alternative.

FEYENOORD – Alireza e Idrissi al fianco di Gimenez. Conferme per il centrocampo: Wieffer, Kokcu e Szymanski.

Le probabili formazioni di Roma-Feyenoord

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Dybala, Abraham

Ballottaggi: Pellegrini 60% – Wijnaldum 40%; Dybala 55% – El Shaarawy 45%; Abraham 55% – Belotti 45%

Indisponibili: Karsdorp, Solbakken (non in lista Uefa), Dybala (in dubbio), Abraham (in dubbio)

Squalificati: –

Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Kokçu, Szymanski; Alireza, Gimenez, Idrissi

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –