Serie A, giudice sportivo: ammenda a Sarri per “atteggiamento provocatorio” verso i tifosi dello Spezia

Sono quattro gli squalificati, tutti per un turno, per la trentunesima giornata di Serie A. Si tratta di Danilo Cataldi (Lazio), Davide Calabria (Milan), Abdelhamid Sabiri (Sampdoria), Ethan Ampadu (Spezia). Per quanto accaduto in Spezia Lazio, c’è l’ammenda di 5.000 euro per Manuel Lazzari per avere “in occasione del parapiglia che si era generato, lanciato dalla panchina una bottiglietta di plastica in direzione del settore occupato dai sostenitori avversari, senza colpire nessuno”. Stessa cifra anche per Maurizio Sarri per aver “assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria causando la reazione dei tifosi”. Tra i tecnici un turno a De Bernardin (Sampdoria). Tra i preparatori, un turno a Rapetti (Roma). Tra le società, ammende a Lazio (10.000 euro), Spezia (7.000 euro), Juventus, Lecce (3.000 euro), Cremonese (2.000 euro).