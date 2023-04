Probabili formazioni Inter-Benfica: ritorno quarti Champions League 2022/2023

Le probabili formazioni di Inter-Benfica, match di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. Alle 21:00 di mercoledì 19 aprile nella cornice dello stadio San Siro i nerazzurri inseguiranno il derby in semifinale contro una tra Napoli e Milan. Le reti di Barella e Lukaku permettono all’Inter di partire da una situazione di vantaggio e Simone Inzaghi non vuole cali di tensione. San Siro sarà interamente sold out, con quasi 2/3 dei biglietti acquistati da abbonati. La partita potrà essere seguita in esclusiva su Prime Video. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti di questa sfida da non perdere. Di seguito, ecco le possibili scelte degli allenatori.

INTER – Spazio al 3-5-2 con il dubbio in regia tra Bozovic e Calhanoglu, recuperato. Più Dzeko di Lukaku in attacco, mentre Lautaro è intoccabile. Darmian, Acerbi e Bastoni in difesa.

BENFICA – Ramos cerca il riscatto dopo la prova opaca dell’andata, stesso discorso per Joao Mario. Torna Otamendi dalla squalifica.

Le probabili formazioni di Inter-Benfica

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko

Ballottaggi: Dzeko 55% – Lukaku 45%; Brozovic 55% – Calhanoglu 45%

Indisponibili: Skriniar

Squalificati: –

Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Antonio Silva, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Aursnes, Rafa Silva, Joao Mario; Ramos

Ballottaggi; Ristic 55% – Grimaldo 45%

Indisponibili: Bah, Draxler, Guedes

Squalificati: –