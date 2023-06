Probabili formazioni Norvegia-Francia: Europei Under 21 2023

Le probabili formazioni di Norvegia-Francia, match della seconda giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 2023. Fischio d’inizio alle 18:00 di domenica 25 giugno. I Bleus inseguono la vittoria contro una nazionale che non va sottovalutata. Nusa è la stella dei norvegesi e uno dei principali pericoli in attacco. Kalulu e compagni però partono inevitabilmente favoriti in questo appuntamento. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme con approfondimenti e parole dei protagonisti. Nella marcia d’avvicinamento a domenica, invece, ecco le possibili scelte dei due commissari tecnici.

Le probabili formazioni

Norvegia (4-4-2): Klaesson; Sebulonsen, Heggheim, Daland, Wolfe; Christensen, Hove, Evjen, Kitolano; Botheim, Nusa

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –

Francia (4-3-3): Meslier; Diakité, Badé, Kalulu, Nkounkou; K. Thuram, Caqueret, Le Fee; Cherki, Gouiri, Olise

Ballottaggi: Olise 55% – Kalimuendo 45% (con Gouiri a sinistra)

Indisponibili: –

Squalificati: –