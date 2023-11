Probabili formazioni Napoli-Union Berlin: quarta giornata Champions League 2023/2024

Le probabili formazioni di Napoli-Union Berlin, match valevole per la quarta giornata di Champions League 2023/2024. La partita è in programma alle 18:45 di mercoledì 8 novembre al ‘Maradona’. La formazione partenopea cerca tre punti pesanti dopo la vittoria in Germania contro Bonucci e compagni. L’Union è in crisi nera e proverà a risollevarsi a Napoli, anche se la stagione – sia in campionato che in Europa – sembra compromessa. Il Napoli ha vinto le ultime quattro partite contro squadre tedesche senza subire gol. Rudi Garcia cerca altre risposte incoraggianti contro i tedeschi. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Scopriamo insieme le possibili scelte dei due allenatori.

NAPOLI – Simeone è l’uomo di Champions e sarà titolare in assenza di Osimhen. Con lui Politano e Kvaratskhelia, ma occhio a Lindstrom che scalpita. Natan torna titolare dopo la squalifica a Salerno.

UNION BERLIN – Bonucci sì o Bonucci no? Probabile spazio al centrale ex Juve.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-UNION BERLINO

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia

Ballottaggi: Simeone 60% – Raspadori 40%; Mario Rui 55% – Olivera 45%

Indisponibili: Osimhen

Squalificati: –

Union Berlino (3-5-2): Ronnow; Bonucci, Doekhi, Diogo Leite; Juranovic, Tousart, Kral, Laidouni, Gosens; Becker, Behrens.

Ballottaggi: Bonucci 55% – Knoche 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –