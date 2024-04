Torino-Juventus 0-0, Allegri: “Ragazzi dispiaciuti. Futuro? Non è la priorità, prima centriamo obiettivi”

“Abbiamo lasciato qualcosa in avanti, ma complessivamente la prova della squadra è stata buona. Una partita bella, con delle occasioni da parte nostra nel primo tempo”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, a Dazn dopo il pareggio per 0-0 contro il Torino nel derby della Mole: “La squadra complessivamente ha giocato una buona partita contro un ottimo Torino, molto solido in difesa. I ragazzi sono dispiaciuti per la mancata vittoria, ma è la terza partita nella quale non prendiamo gol e proseguiamo su questo percorso”.

Sui singoli: “Vlahovic? Una serata negativa per lui, ma è molto giovane e da centravanti d’area di rigore ha caratteristiche sulle quali può lavorare. Potevamo fare meglio in avanti, ma comunque sia Vlahovic che Chiesa avrebbero dovuto attaccare più la profondità, così come Kean quando è entrato. Centrocampo? Abbiamo tanti giocatori che possono dare qualcosa. Rabiot e McKennie stanno crescendo in questo finale di campionato, ma altri come Alcaraz e Miretti possono darci una mano”.

E sul suo futuro: “Futuro? La Juventus ha fatto bene negli ultimi anni come crescita della rosa, anche grazie alla next gen. La società ha delle buone basi, parlare del mio futuro non è la priorità non avendo ancora centrato gli obiettivi stagionali. Credo che manchino sette punti, l’importante è centrare il nostro obiettivo che è la Champions. Poi il direttore Giuntoli e la proprietà faranno le loro valutazioni su come migliorare la squadra”.