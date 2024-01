Milik tradisce, Vlahovic colpisce ma non basta: l’Empoli ferma la Juventus ridotta in dieci

Inaspettato passo falso prima del derby d’Italia per la Juventus. L’Empoli, che ricorda il punto più basso dello scorso anno per la Vecchia Signora con il 4-1 nel giorno dei tribunali che ha sancito la fine di ogni illusione, ferma i bianconeri allo Stadium e dimostra il cambio di passo con Davide Nicola, al secondo pari consecutivo strappato nella “sua” Torino e con quattro punti nelle prime due sulla panchina toscana. I ragazzi di Allegri, ridotti in dieci uomini dal 18′ per una follia di Milik, oggi titolare ma per nulla in grado di sfruttare la chance, faticano tanto a riorganizzarsi e mettono in mostra tutte le difficoltà proprie di chi rimane in inferiorità numerica. Eppure, il gol era arrivato al momento giusto, con cinismo, coi soliti calci piazzati e col solito Vlahovic, poi però in dieci non ci si può abbassare così tanto e quel muro difensivo che sa ergere la Juve in undici è tutt’altra cosa. Baldanzi entra e pareggia i conti, mentre Yildiz, non schierato dal 1′ proprio per Milik, riesce a dare la scossa ma mancano le occasioni vere. E adesso l’Inter può scappare: la Juve è prima con due punti di vantaggio, ma i nerazzurri hanno due partite in meno, seppur complesse. E domenica prossima ecco lo scontro diretto: sarà infuocato.

La Juventus viene tradita da Milik, che sfrutta nel peggio dei modi la chance dal 1′, e perde tre punti importanti in chiave corsa scudetto in una delle tappe che sulla carta era tra le più vantaggiose per i bianconeri, la partita casalinga contro l’Empoli penultimo alla vigilia della trasferta dell’Inter sul difficile campo della Fiorentina. Invece, allo Stadium è un mezzo psicodramma per i bianconeri, che rimangono in dieci agli albori del primo tempo per la follia del polacco, che entra durissimo dopo uno stop sbagliato e viene espulso in seguito a intervento Var. Una partita a quel punto totalmente da ricostruire per la Vecchia Signora, che non subisce più di tanto ma deve faticare a costruire. Un’occasione cestinata da Miretti poco prima dell’intervallo, quindi a inizio secondo tempo il vantaggio con il solito Vlahovic, al momento il vero uomo in più anche quando c’è l’uomo in meno. Un gol che però non basta per portare a casa i tre punti, perché i ragazzi di Nicola hanno coraggio e con Baldanzi, entrato nel secondo tempo, beffano Szczesny con una conclusione rasoterra. 1-1 e tutto da rifare, ma mancano le energie e la scossa di Yildiz non basta.