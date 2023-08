Probabili formazioni Lazio-Genoa: seconda giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Lazio-Genoa, match della seconda giornata di Serie A 2023/2024 in programma alle 20:45 di domenica 27 agosto. La squadra di Sarri dopo la sconfitta di Lecce cerca la vittoria tra le mura amiche. Di fronte un Genoa reduce dalla dura punizione subita in casa contro la Fiorentina. Gilardino vuole reagire e si affida ai volti nuovi, Retegui e Malinovskyi. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Sky e Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

LAZIO – Probabile conferma del 4-3-3 visto al Via del Mare con Kamada nei panni della mezzala con Cataldi e Luis Alberto a completare il reparto di centrocampo. Casale con Romagnoli in difesa.

GENOA – Malinovskyi cerca una maglia dal 1′ alle spalle di Retegui. Gudmundsson potrebbe fargli posto. Hefti e Martin sulle fasce. Strootman torna dopo la squalifica. Dragusin, Vogliacco e Bani pronti nel terzetto di difesa. Thorsby a centrocampo.

Le probabili formazioni di Lazio-Genoa

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Ballottaggi: Kamada 60% – Vecino 40%; Lazzari 55% – Hysaj 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –

Genoa (3-5-1-1): Martinez; Dragusin, Vogliacco, Bani; Hefti, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Malinovskyi; Retegui

Ballottaggi: Frendrup 55% – Strootman 45%; Malinovskyi 60% – Gudmundsson 40%

Indisponibili: Pajac, Messias

Squalificati: –