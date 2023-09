Probabili formazioni Monza-Bologna: sesta giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Monza-Bologna, match della sesta giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 18:30 di giovedì 28 settembre nella cornice dell’U Power Stadium. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti di questa sfida. La squadra di Palladino cerca i tre punti tra le mura amiche contro un Bologna che tra tanti volti nuovi cerca di definire la sua nuova identità di gioco. Di seguito, ecco le scelte di Palladino e Thiago Motta.

MONZA – Caldirola torna dalla squalifica, ma potrebbe accomodarsi in panchina. Ciurria e Birindelli sulle fasce. Colpani pronto dietro Mota e Colombo. Panchina per Caprari, da valutare come Bettella.

BOLOGNA – Spazio al solito 4-2-3-1 con Zirkzee a guidare l’attacco con Ndoye, Ferguson e Karlsson a supporto. Freuler e Moro favoriti a centrocampo. Out Posch e Lukumi in difesa.

Le probabili formazioni di Monza-Bologna

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Izzo; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Birindelli; Colpani; Mota, Colombo.

Ballottaggi: Mota 60% – Petagna 40%, Birindelli 60% – Kyriakopoulos 40%.

Indisponibili: Caprari

Squalificati: –

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calafiori, Beukema, De Silvestri, Kristiansen; Freuler, Moro; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee

Ballottaggi: Ndoye 60% – Orsolini 40%; Moro 60% – Aebischer 40%

Indisponibili: Soumaoro, Posch, Lucumì

Squalificati: –