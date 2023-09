Probabili formazioni Cagliari-Milan: sesta giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Cagliari-Milan, match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 18:30 di mercoledì 27 settembre nella cornice dell’Unipol Domus. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e su Sky Sport Calcoi. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. Di seguito, ecco le possibili scelte dei due allenatori, Claudio Ranieri e Stefano Pioli.

CAGLIARI – Nel 3-5-2 ritorna lo squalificato Wieteska. Spazio ad Azzi e Nandez sulle fasce. Shomurodov e Petagna pronti in attacco, con Oristanio che partirà con ogni probabilità dalla panchina. Possibile chance da Prati, che sicuramente entrerà almeno a gara in corsa.

MILAN – Possibile passaggio al 3-4-3. Ko Maignan, in porta ci sarà nuovamente Sportiello. Spazio alle varie riserve, tra cui anche Okafor e Chukwueze. Chance per Loftus-Cheek ancora un po’ ammaccato.

Le probabili formazioni di Cagliari-Milan

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Wieteska, Dossena, Hatzidiakos; Azzi, Deiola, Makoumbou, Jankto, Nandez; Shomurodov, Petagna.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Rog, Lapadula.

Squalificati: –

Milan (3-4-3): Sportiello; Thiaw, Kjaer, Tomori; Calabria, Loftus-Cheek, Pobega, Theo Hernandez; Chukwueze, Okafor, Leao.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Bennacer, Maignan, Kalulu.

Squalificati: –