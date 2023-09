Napoli, dalla Francia: De Laurentiis ha contattato Galtier

Ci sono novità per la panchina del Napoli: secondo quanto rivelato da RMC Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis si sarebbe informato sulla possibilità di ingaggiare Christophe Galtier. Solo un contatto esplorativo adesso, ma già la scorsa estate Galtier era stato scelto da De Laurentiis, salvo poi dover rifiutare non avendo ancora risolto il suo contratto col Psg. Adesso l’avvio di Rudi Garcia non è sicuro quanto sperato, e il clima nello spogliatoio non pare idilliaco. Cosa accadrà? Per ora possiamo solo attendere.