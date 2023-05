Probabili formazioni Milan-Sampdoria, trentaseiesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Milan-Sampdoria, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I rossoneri, dopo la pesantissima sconfitta subita la scorsa settimana contro lo Spezia, hanno assolutamente bisogno di portare a casa i tre punti per restare in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. I blucerchiati, dal loro canto, pur essendo già retrocessi sperano di mettere a referto un importante risultato a sorpresa. La partita andrà in scena alle ore 20:45 di sabato 20 maggio e sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky Sport, mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo e NOW. Inoltre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti; ecco le possibile scelte dei due allenatori Stefano Pioli e Dejan Stankovic.

MILAN – Pioli dovrebbe tornare a schierare l’11 titolare con Leao in campo dal 1′ insieme Diaz, Messias e Giroud. In difesa Thiaw torna dalla squalifica, ma dovrebbe accomodarsi in panchina

SAMPDORIA – Sulla trequarti Cuisance è favorito su Djuricic, mentre in attacco Gabbiadini ha il posto assicurato. Al suo fianco uno tra Lammers e Jesè Rodriguez.

Le probabili formazioni di Milan-Sampdoria

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Ibrahimovic, Bennacer

Squalificati: –

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia; Amione, Nuytinck, Gunter; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Quagliarella, Gabbiadini.

Ballottaggi: Rincon 55% – Cuisance 45%

Indisponibili: Audero, Conti, De Luca, Pussetto, Yepes.

Squalificati: –