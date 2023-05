Probabili formazioni Atalanta-Verona: trentaseiesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Atalanta-Hellas Verona, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023. La partita è in programma alle 18:00 di sabato 20 maggio nella cornice del Gewiss Stadium. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Gasperini dopo il passo falso di Salerno e lo sfogo nel post partita (“motivazioni non adeguate al momento della classifica”) è chiamato a reagire per ottenere un posto europeo. Di fronte un Verona in piena corsa salvezza. Di seguito le possibili scelte di formazione dei due tecnici, Gasperini e Zaffaroni per un incrocio cruciale per i destini delle due formazioni.

ATALANTA – Fuori Soppy per infortunio, ma torna Maehle dopo la squalifica. Da valutare anche Djimsiti, uscito acciaccato dal match con la Salernitana. Gasperini potrebbe rilanciare dal 1′ Hojlund.

HELLAS VERONA – Duda e Verdi alle spalle di Gaich. Tameze e Abildgaard in mediana con Faraoni e Lazovic sulle fasce. Magnani our per infortunio.

Le probabili formazioni di Atalanta-Verona

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Hojlund, Zapata.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Ruggeri, Hateboer, Lookman, Palomino, Vorlicky, Boga

Squalificati:

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Coppola; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Lazovic; Duda, Verdi; Gaich

Ballottaggi: –

Indisponibili: Henry, Lasagna, Hrustic, Magnani.

Squalificati: –