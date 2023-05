Sassuolo, Carnevali: “Accordo biennale con Dionisi per il rinnovo”

Alessio Dionisi sarà il tecnico del Sassuolo anche per la prossima stagione. A confermarlo l’ad neroverde Giovanni Carnevali ai microfoni di Sky Sport prima del match col Monza. “Abbiamo trovato l’accordo con Alessio Dionisi per il rinnovo del contratto per due anni Speriamo ci sia qualche altro rinnovo, ma i giocatori hanno qualche richiesta in più rispetto ad altri. L’anno prossimo sarà l’undicesimo anno in Serie A, dobbiamo tenerci stretto qualche pezzo pregiato”.