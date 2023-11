Probabili formazioni Milan-Frosinone: quattordicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Milan-Frosinone, match della quattordicesima giornata di Serie A 2023/2024. Le due squadre sono attese in campo a San Siro alle 20:45 di sabato 2 dicembre. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e Dazn, oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. Oltre ovviamente agli aggiornamenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Stefano Pioli ed Eusebio Di Francesco. Quali saranno le mosse di formazione dei tecnici? Scopriamolo insieme.

MILAN – Leao va valutato, Chukwueze in caso è pronto. Da monitorare anche Okafor. Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders pronti a centrocampo. Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez in difesa a protezione di Maignan.

FROSINONE – Soulè, Reinier e Ibrahimovic agirà alle spalle di Cuni. Poi Brescianini e Barrenechea. Oyono, Okoli, Monterisi e Marchizza gli intoccabili nella difesa a quattro.

Le probabili formazioni di Milan-Frosinone

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Krunic, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Jovic, Chukwueze

Ballottaggi: –

Indisponibili: Kalulu, Bennacer, Leao (in dubbio), Pellegrino, Okafor, Sportiello (in dubbio), Kjaer (in dubbio), Thiaw

Squalificati: Giroud

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Monterisi, Marchizza; Brescianini, Barrenechea; Soulè, Reinier, Ibrahimovic; Cuni

Ballottaggi: Oyono 55% – Lirola 45%

Indisponibili: Harroui, Gelli, Kalaj

Squalificati: –