Probabili formazioni Lecce-Bologna: quattordicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Lecce-Bologna, match della quattordicesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 12:30 di domenica 3 dicembre nella cornice dello stadio Via del Mare. La squadra di D’Aversa cerca di allontanarsi dai bassifondi della classifica. Quella di Thiago Motta invece sogna di avvicinarsi il più possibile ai piani alti del campionato italiano. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e Dazn, oltre che in streaming su Sky e Now. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. Oltre ovviamente ai focus sulle possibili scelte dei due allenatori, D’Aversa e Thiago Motta.

LECCE – Strefezza spera di tornare titolare nel tridente. A centrocampo stessa ambizione per Rafia, con Blin e Gonzalez. Krstovic e Banda nel tridente d’attacco.

BOLOGNA – Ndoye, Ferguson e Saelemaekers dovrebbero agire alle spalle di Zirkzee. Freuler e Aebischer a centrocampo. Posch, Beuke, Calafiori e Kristiansen a protezione del solito Skorupski tra i pali.

Le probabili formazioni di Lecce-Bologna

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Rafia, Blin, Gonzalez; Strefezza, Krstovic, Banda

Ballottaggi: –

Indisponibili: Dermaku, Corfitzen, Almqvist

Squalificati:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee

Ballottaggi: Kristiansen 55% – Lykogiannis 45%

Indisponibili: Soumaoro, El Azzouzi, Karlsson, Bonifazi, Orsolini

Squalificati: –