Nba, arrestato Ben Gordon: trovato in possesso di armi da fuoco

Ben Gordon è stato arrestato in possesso di armi e per minacce in un negozio di succhi del Connecticut. L’ex guardi Nba è stato fermato dalla polizia di Stamford dopo che gli fu riferito che “un maschio che si comportava in modo aggressivo e bizzarro” all’interno di un negozio. La polizia dice che l’uomo ha continuato ad agire in modo irregolare anche quando sono arrivati gli agenti. Gordon aveva con sé un coltello pieghevole, una pistola stordente e un tirapugni. L’ex star del basket è stata portata al centro di detenzione della polizia e poi in ospedale per una valutazione della salute mentale. Gordon è stato quindi rilasciato in serata dopo aver pagato una cauzione di 10.000 dollari.