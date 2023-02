Probabili formazioni Udinese-Spezia, ventiquattresima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Udinese-Spezia, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Alla Dacia Arena si scende in campo per tre punti fondamentali, per i friulani per non uscire dalla lotta per i piazzamenti europei, per i liguri per tornare a far punti e continuare a lottare per la salvezza. Chi avrà la meglio? Appuntamento alle ore 18 di domenica 26 febbraio, diretta tv su Dazn, di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Sottil e Lorieri.

UDINESE – Samardzic cerca una maglia da titolare, in avanti con Beto c’è Thauvin e Success dalla panchina. Bijol squalificato.

SPEZIA – Giornate complesse a livello tecnico, si cambia registro e in avanti si attende ancora il rientro di Nzola da titolare ma è recuperato. Agiranno pertanto Verde e Shomurodov, Nikolaou titolare nel pacchetto difensivo.

Le probabili formazioni di Udinese-Spezia

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Perez, Masina; Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Thauvin; Beto

Ballottaggi: Samardzic 55% – Arslan 45%, Thauvin 55% – Success 45%

Indisponibili: Deulofeu, Nestorovski

Squalificati: Bijol

Spezia (3-4-2-1): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Holm, Ampadu, Bourabia; Gyasi, Verde, Shomurodov.

Ballottaggi: Verde 55% – Agudelo 45%.

Indisponibili: Zoet, Bastoni, Sala, Moutinho, Zurkowski

Squalificati: –