Probabili formazioni Lecce-Torino, ventiseiesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Lecce-Torino, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I giallorossi, dopo la sfida contro l’Inter, vanno a caccia di preziosi punti salvezza per mantenere un ampio e confortante margine sulla zona retrocessione occupata da Sampdoria, Cremonese e Verona. La formazione granata, dal suo canto, vuole provare a restare tra le prime dieci della classe e per questo motivo ha intenzione di portare a casa i tre punti dal Via del Mare. La partita andrà in scena alle ore 12:30 di domenica 12 marzo e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e Dazn; ecco le possibili scelte dei due allenatori Marco Baroni ed Ivan Juric.

LECCE – Baroni ritrova lo squalificato Baschirotto, che tornerà al centro della difesa in coppia con Umtiti. In attacco Colombo è favorito su Ceesay per completare il tridente con Strefezza e Di Francesco.

TORINO – Dopo un turno di stop Ricci torna a disposizione di Ivan Juric, mentre in difesa dovrebbero essere confermati Djidji, Schuurs e Buongiorno.

Le probabili formazioni di Lecce-Torino

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Ballottaggi: Gonzalez 55% – Maleh 45%, Colombo 55% – Ceesay 45%.

Indisponibili: Dermaku, Pongracic, Voelkerling Persson.

Squalificati: –

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria.

Ballottaggi: Buongiorno 60% – Rodriguez 40%, Vojvoda 55% – Aina 45%.

Indisponibili: Zima, Pellegri, Lazaro, Vlasic, Vieira.

Squalificati: –