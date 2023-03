Serie B 2022/2023, spettacolare 3-3 al Tombolato tra Cittadella e Palermo. Parma e Sudtirol a reti bianche

Nel pomeriggio della ventinovesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023, oltre al rinvio di Perugia-Reggina, spicca la vittoria del Modena, che piega 1-0 il Pisa grazie alla rete realizzata da Luca Strizzolo. I canarini, dunque, tornano a soli tre punti dalla zona playoff e a quattro dai toscani. Davanti agli emiliani, invece, resta il Palermo dopo uno spettacolare pareggio per 3-3 maturato al Tombolato contro il Cittadella: alla doppietta di Francesco Di Mariano e al gol di Matteo Brunori rispondono la doppietta di Maistrello e il rigore di Antonucci.

Termina 1-1 lo scontro salvezza del Penzo tra Venezia e Brescia: accade tutto nell’arco di due minuto con Pohjanpalo e Van De Looi autori delle marcature. Un pareggio che non accontenta nessuna delle due squadre, ancora in piena lotta per restare in cadetteria. La sfida di alta classica dello stadio Ennio Tardini tra Parma e Sudtirol, invece, termina a reti bianche; medesimo risultato anche al Vigorito per Benevento e Como.

I RISULTATI

Venezia-Brescia 1-1 (51′ Pohjanpalo, 61′ Van De Looi)

Benevento-Como 0-0

Cittadella-Palermo 3-3 (3′ 74′ Maistrello, 23′ Antonucci, 33′ 64′ Di Mariano, 47′ Brunori)

Modena-Pisa 1-0 (8′ Strizzolo)

Parma-Sudtirol 0-0