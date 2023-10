Probabili formazioni Lecce-Torino: decima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Lecce-Torino, match della decima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 18:00 di sabato 28 ottobre nella cornice del Via del Mare. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. La squadra giallorossa cerca i tre punti tra le mura amiche contro un Toro in difficoltà. Dopo la sconfitta contro l’Inter, Juric deve reagire ma dovrà fare a meno di Schuurs, out a lungo per un infortunio al ginocchio. Sportface.it vi terrà compagnia con gli approfondimenti sulle possibili scelte dei due allenatori. Di seguito, ecco le mosse dei due tecnici Roberto D’Aversa e Ivan Juric per la sfida del Via del Mare.

LECCE – Almqvist, Krstovic e Strefezza. Intoccabile il tridente giallorosso. Poi Rafia, Ramadani e Kaba a centrocampo. Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Gallo. Dermaku e Blin unici assenti.

TORINO – Per Schuurs stagione a rischio. E per Juric scelte inevitabili. Buongiorno va valutato, si scalda Zima. In attacco Zapata è in dubbio, potrebbe toccare a Sanabria.

Le probabili formazioni di Lecce-Torino

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Strefezza

Ballottaggi: –

Indisponibili: Dermaku, Blin

Squalificati: –

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Sazonov, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Seck; Sanabria, Pellegri

Ballottaggi: –

Indisponibili: Djidji, Popa, Schuurs, Buongiorno (in dubbio), Soppy, Zapata, Vlasic

Squalificati: –