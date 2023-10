MotoGP GP Thailandia 2023, Bagnaia: “Giornata molto positiva. 27 punti su Martin? Sono pochi”

“Sono contento di oggi, è stata una giornata molto positiva, era da un po’ che mi mancava questo spunto iniziale. Nonostante qualche difficoltà siamo stati molto veloci, peccato per al bandiera gialla all’ultimo giro, potevamo essere nei primi tre posti. Molto caldo ma bel feeling”. Parla così a Sky Sport, Pecco Bagnaia, pilota della Ducati, al termin delle qualifiche del Gp della Thailandia. “Siamo partiti molto meglio rispetto a solito,. Soprattuto nel punto di frenata, domani dobbiamo migliorare nell’ingresso di curva, ma siamo in bolla”, ha proseguito.

Prosegue l’avvincente lotta per il Mondiale: “I 27 punti di vantaggio su Martin? Non li guardo, sono ancora troppo pochi per stare tranquilli. Alla fine quest’anno ci sono in palio 37 punti ogni weekend, guadagnarli e perderli è veramente facile, testa bassa e lavorare come sempre. Bisogna essere sempre davanti“, ha aggiunto.