MotoGP, Rins: “L’intervento chirurgico è andato bene”

“L’intervento chirurgico è andato bene! Continuiamo a lavorare”. Scrive questo sui social Alex Rins dopo l’operazione a cui si è sottoposto in seguito all’aver rinunciato al GP della Thailandia. Il pilota del team LCR Honda Castrol si è infatti dovuto fermare la scorsa settimana in Australia a causa del dolore alla gamba infortunata diversi mesi fa al Mugello. Inizia così il suo percorso di recupero, mentre sono da valutare le tempistiche per un ritorno in sella.