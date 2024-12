Non mancano dubbi nelle probabili formazioni di Lecce-Monza, scontro diretto salvezza della sedicesima giornata di Serie A 2024/2025, in programma alle 12:30 di domenica 15 dicembre nella cornice del Via del Mare. Dopo la sconfitta pesante di Roma, la squadra di Marco Giampaolo vuole ritrovare punti e aut0stima tra le mura amiche. Di fronte gli uomini di Alessandro Nesta che inseguono certezze sul piano del gioco, ma anche un risultato incoraggiante prima del match casalingo contro la Juventus. Sportface.it vi offrirà approfondimenti sulle possibili scelte di formazione dei due allenatori.

LECCE – Out Gaspar, è emergenza difensiva: Jean al centro, Dorgu farà il terzino. Pierotti cerca posto nel tridente offensivo con Krstovic e Rebic.

MONZA – Maldini e Mota a supporto di Djuric. Bondo e Bianco a centrocampo. Pereira e Kyriakopoulos a presidiare le fasce.

Le probabili formazioni di Lecce-Monza

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Rafia, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Krstovic, Rebic

Ballottaggi: Pierotti 55% – Morente 45%

Indisponibili: Burnete, Bonifazi, Pierret, Banda, Gonzalez, Berisha, Gallo, Gaspar

Squalificati: –

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric.

Ballottaggi: Mota 55% – Caprari 45%

Indisponibili: Cragno, Gagliardini, Pessina, Vignato

Squalificati: –