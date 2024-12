Le formazioni ufficiali della sfida tra Roma e Braga, match valido per la sesta giornata di Europa League 2024/2025. Portoghesi che si trovano davanti ai giallorossi in classifica. La squadra di Claudio Ranieri deve vincere per provare a mettere al sicuro almeno la qualificazione nelle prime 24. Calcio d’inizio alle 18.45 allo Stadio Olimpico di Roma. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.

ROMA: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Abdulhamid, Pisilli, Koné,Zalewski; Soulé, Pellegrini; Dybala.

BRAGA: Matheus; Oliveira, Bambu, Fernandes; Gorby, Moutinho, Gharbi; Martinez, El Ouazzani, Horta