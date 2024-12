Le formazioni ufficiali di Astana-Chelsea, sfida valida per la quinta giornata di Conference League 2024/2025. Astana e Chelsea si sfidano nel match valido per la quinta giornata di Conference League 2024/2025. La squadra di Maresca si trova in testa alla classifica a punteggio pieno insieme al Legia Varsavia. La compagine kazaka è ai margini della zona qualificazione con quattro punti. Calcio d’inizio alle ore 16.30 all’Ortalyk Stadion di Almaty. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.

ASTANA (4-3-3): Seisen; Bartolec, Kazukolovas, Kalaica, Vorogovskiy; Ebong, Marochkin, Amanovic; Tomasov, Charles, Camara. Allenatore: Babayan

CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; Acheampong, Disasi, Adarabioyo, Dewsbury-Hall; George, Veiga; Neto, Rak-Sakyi, Chukwuemeka; Guiu. Allenatore: Maresca