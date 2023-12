Genoa-Empoli 1-1, Andreazzoli: “Ottimo secondo tempo, grande lavoro di Caputo”

“Sono molto felice della prestazione della squadra, proseguiamo un percorso che resta difficile con fiducia”. Queste le parole di Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ai microfoni di Dazn dopo il pareggio 1-1 in casa del Genoa. “Ho fatto i complimenti ai ragazzi per l’ottimo secondo tempo e per la rimonta in un campo molto difficile. Il gol di Cancellieri è stato la dimostrazione del nostro carattere. Se giochiamo così possiamo salvarci. Caputo ha fatto un grande lavoro per far salire la squadra e facilitare la manovra offensiva”.