Probabili formazioni Fiorentina-Lecce, seconda giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Fiorentina-Lecce, match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La compagine viola, dopo il grande esordio contro il Genoa, vuole continuare a stupire e consolidare il primato in classifica insieme alle altre squadre. I salentini, reduci dal successo in rimonta contro la Lazio, sperano di fare un altro colpaccio al Franchi. La partita andrà in scena alle ore 18:30 di domenica 27 agosto e sarà trasmessa in diretta tv su Dazn. Sporface.it seguirà l’evento con diversi aggiornamenti ed approfondimenti, intanto ecco le probabili scelte dei due allenatori Vincenzo Italiano e Roberto D’Aversa.

FIORENTINA – Dopo il playoff di Conference League, mister Vincenzo Italiano deve valutare le condizioni di Ikooné. Qualora non riuscisse a recuperare spazio a Brekalo o Sabiri, insieme a Bonavenura e Nico Gonzalez. In attacco Nzola.

LECCE – Di Francesco, nonostante il gol decisivo contro la Lazio, dovrebbe partire dalla panchina con Strefezza, Almqvist e Banda titolari. In mezzo al campo Rafia, Ramadani e Joan Gonzalez.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

Ballottaggi: Dodò 60% – Kayode 40%, Brekalo 60% – Sabiri 40%.

Indisponibili: Castrovilli, Ikoné (in dubbio).

Squalificati: –

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Joan Gonzalez; Strefezza, Almqvist, Banda.

Ballottaggi: Gonzalez 60% – Kaba 40%, Rafia 55% – Blin 45%.

Indisponibili: Venuti.

Squalificati: –