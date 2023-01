Probabili formazioni Juventus-Monza: ottavi Coppa Italia 2022/2023

Le probabili formazioni di Juventus-Monza, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023. Fischio d’inizio alle 21:00 di giovedì 19 gennaio nella cornice di un Allianz Stadium scosso per la scoppola rimediata al Maradona. I giochi Scudetto sembrano chiusi per i bianconeri, che non possono permettersi di sottovalutare la Coppa Italia. Di fronte c’è un Monza che ha tanta voglia di stupire. La partita potrà essere seguita su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play. Dopo la finale persa dello scorso anno, Allegri vuole tornare a vincere il torneo, o quantomeno un trofeo, dopo essere rimasto a secco nella scorsa stagione. Palladino però non vuole passare per vittima sacrificale.

JUVENTUS – Perin tra i pali. Miretti alle spalle di Kean è la soluzione che stuzzica Allegri. Fagioli confermato a centrocampo con Locatelli e Rabiot. Riposo per Di Maria.

MONZA – Spazio a Cragno tra i pali. Chance per Dany Mota in attacco, con Caprari che dovrebbe avere un turno di riposo. Anche Pessina potrebbe rimanere fuori. Possibilità di rivedere dal 1′ Stefano Sensi. Squalificato Birindelli.

Le probabili formazioni di Juventus-Monza

Juventus (3-5-1-1): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Kean

Ballottaggi:-

Indisponibili: Bonucci, De Sciglio, Cuadrado, Pogba, Vlahovic

Squalificati: –

Monza (3-5-2): Cragno; Marlon, Caldirola, Izzo; Ciurria, Sensi, Machin, Colpani, Carlos Augusto; Petagna, Mota

Ballottaggi: Sensi 55% – Pessina 45%

Indisponibili: Rovella

Squalificati: Birindelli