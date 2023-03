Probabili formazioni Lazio-AZ Alkmaar: andata ottavi Conference League 2022/2023

Le probabili formazioni di Lazio-AZ Alkmaar, match di andata degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023. Si gioca martedì 7 marzo alle 18:45, un orario inedito legato all’impegno della Roma di giovedì contro la Real Sociedad. All’Olimpico i biancocelesti di Maurizio Sarri cercano di chiudere i giochi già in questo primo match, per evitare brutte sorprese nella gara di ritorno in Olanda. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky e Dazn, ma Sportface.it vi terrà compagnia con gli aggiornamenti del caso. “Siamo agli ottavi e il Feyenoord è arrivato in finale la scorsa stagione”, ha commentato il tecnico Pascal Jansen. “Questo dimostra che una squadra del nostro paese può farcela”. Sarri vuole spegnere i sogni dell’AZ agli ottavi.

LAZIO – Casale si riprende la difesa dopo il turno di stop col Napoli. Ballottaggio tra Zaccagni e Pedro, mentre Cataldi dovrebbe tornare in regia dal 1′ con Milinkovic-Savic e Luis Alberto.

AZ ALKMAAR – Tanti indisponibili per gli olandesi, che sperano almeno di recuperare Vanheusden, ex Inter. In attacco c’è Odgaard con Pavlidis e Karlsson. Clasie, squalificato in campionato, si riprende il posto in cabina di regia.

Le probabili formazioni di Lazio-AZ Alkmaar

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Ballottaggi: Romagnoli 55% – Patric 45%; Zaccagni 60% – Pedro 40%

Indisponibili: –

Squalificati: –

AZ Alkmaar (4-3-3): Ryan; Sugawara, Chatzidiakos, Goes, Kerkez; Reijnders, Clasie, Mijnans; Odgaard, Pavlidis, Karlsson

Ballottaggi: Goes 55% – Vanheusden 45%

Indisponibili: Bazoer, Beukema, Martins Indi, De Wit, Vanheusden (in dubbio)

Squalificati: –